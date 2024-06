​Financement des projets du Fongip : 250 millions FCFA détournés à travers des prêts fictifs

L'inspection interne du Crédit mutuel du Sénégal (Cms) à découvert un pot aux roses dans le Financement des projets du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP). Trois (3) anciens cadres du Cms, ont été arrêtés par le commissariat de Guédiawaye après avoir été licenciés. En effet, 250 millions ont été détournés à travers des prêts fictifs, rapporte Libération dans son édition de ce mardi. D'après le journal, trois (3) anciens cadres du Crédit mutuel du Sénégal (Cms) ont été arrêtés par le commissariat de Guédiawaye après avoir été licenciés. Selon Libération, il se trouve que ces derniers ajoutaient des noms sur la liste du Fongip pour obtenir ainsi des prêts frauduleux. Nos confrères de rappeler que le Cms et le Fongip avaient un partenariat à travers lequel le Fongip transmettait au Cms une liste de projets à financer. Le Fongip se chargeait de garantir les prêts et le Cms, après étude, exécutait le financement. Les trois mis en cause étaient en quelque sort les interfaces du partenariat au niveau du Cms. Il se trouve que ces derniers ajoutaient des noms sur la liste du Fongip pour obtenir ainsi des prêts frauduleux pour ne pas dire fictifs. À ce stade, le préjudice est estimé à 250 millions de FCFA. À noter que c'est l'inspection interne du Cms qui a découvert le pot aux roses avant de licencier des trois mis en cause et de saisir la justice.