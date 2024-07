Ziguinchor : deux enfants retrouvés morts dans les rizières de Boutoute (source sécuritaire)

Deux enfants âgés respectivement de neuf et trois ans ont été retrouvés morts dans les rizières de Boutoute, un village de la commune de Niaguis, a appris l’APS, jeudi, auprès d’une source sécuritaire. “Les corps sans vie des deux enfants âgés respectivement de neuf et trois ans ont été repêchés par des pêcheurs des rizières de Boutoute, le mercredi à neuf heures et ce jeudi vers 13 heures”, a indiqué la même source. Selon elle, ”ces enfants qui habitent tous à Kantène, un quartier de la commune de Ziguinchor, auraient été emportés par les eaux de ruissellement suite aux fortes pluies qui s’abattent ces dernières heures sur Ziguinchor”. Les corps sans vie ont été acheminés par les sapeurs-pompiers à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor. La gendarmerie a ouvert une enquête.