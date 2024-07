Ziguinchor : des détenus en grève de la faim pour protester contre les longues peines (source pénitentiaire)

Des détenus de la Maison d’arrêt de Ziguinchor ont entamé, lundi, une grève de la faim pour “protester contre la durée excessive de leurs détentions” et ”leurs conditions de vie carcérale”, a appris l’APS d’une source pénitentiaire. ”Ce lundi matin, des dizaines de détenus de la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor ont entamé une grève de la faim. Ils protestent contre la durée excessive de leurs détentions et les conditions de vie carcérale”, a indiqué cette source ayant requis l’anonymat.