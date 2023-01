You meilleur que Bob Marley et Michael Jackson ? : Queen Biz n’est pas du tout d’accord…

"Dounguen moromou ben bodio bodio." C'est en tout cas la remarque faite par Queen Biz, qui met bien en évidence l'image de Michael Jackson et celle de Bob Marley, après la sélection du "Roi du mbalax" parmi les 200 meilleurs chanteurs de tous les temps. Coumba Diallo, dans le civil, fustige le choix du magazine de référence de la musique "Rolling Stone" qui a classé Youssou Ndour, le "Roi du mbalax" devant les Seigneurs de la pop et du reggae, notamment Michael Jackson et Bob Marley. "Même morts, vous restez les Vrais", signe l'interprète de "Damay dem", qui ne rate aucune occasion de clasher la star planétaire Youssou Ndour.