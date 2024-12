West african energy : Samuel Sarr ouvre un nouveau front

Samuel Sarr compte saisir le Tribunal de commerce. L’ancien ministre de l’Énergie entend ainsi contester la nomination de Abdou Karim Diop comme directeur général par intérim de West african energy (Wae). Ce dernier a été désigné ce weekend, d’après plusieurs médias, pour remplacer le plaignant après son placement sous mandat de dépôt pour abus de biens sociaux portant sur 8 milliards de francs Cfa au préjudice, d’après l’accusation, de Wae. «Selon Samuel Sarr, Moustapha Ndiaye n’a pas la compétence de convoquer le Conseil d’administration (Ca) [de Wae]. Car, seul un administrateur comme la Senelec peut convoquer le Ca et non un simple actionnaire», rapporte L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi. Samuel Sarr conteste à Moustapha Ndiaye, qui a déclenché les poursuites contre lui et à qui il semble imputer la nomination de son successeur, la casquette de Président du Conseil d’administration (Pca) de Wae. Il a d’ailleurs porté plainte contre lui pour usurpation de fonction. L’ancien ministre affirme que ce dernier a été remplacé au poste de Pca du projet, depuis février dernier, par le directeur général de la Senelec, Papa Mademba Bitèye, l’ancien, puis Pape Toby Gaye, son successeur. C’est la deuxième fois que Moustapha Ndiaye désigne Abdou Karim Diop DG par intérim de Wae. La première fois, c’était en juin 2024; la décision a été contestée et l’affaire est pendante au niveau du Tribunal de commerce, renseigne dans L’Observateur Me Baboucar Cissé, un des avocats de Samuel Sarr. «Il [Moustapha Ndiaye] revient avec le même procédé […] que nous allons aussi attaquer», annonce la robe noire