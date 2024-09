Washington: Serigne Mbaye Thiam coopté par une grande organisation

Serigne Mbaye Thiam, ancien ministre de l'Éducation nationale et ancien ministre de l'Eau et de l'Assainissement du Sénégal, a été nommé envoyé et Conseiller de haut niveau du Partenariat Mondial pour l'Éducation (Global Partnership for Education - GPE). Cette nomination a été annoncée par le GPE ce vendredi 20 septembre 2024, sur son site internet. Le GPE est une organisation internationale qui œuvre pour l'accès à une éducation de qualité dans les pays à faible revenu, et cette nomination souligne la reconnaissance des compétences et de l'expérience de Serigne Mbaye Thiam dans le domaine de l'éducation.