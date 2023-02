Wal Fadjri annonce plusieurs manifestations et exige la démission de Babacar Diagne

Après la suspension de Walf TV pour une semaine, la direction du groupe Wal Fadjri a annoncé des sit-in et exigé la démission de Babacar Diagne, président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA). Il est annoncé une série de plaintes et de manifestatio Dans le cadre d’un VSD (vendredi, samedi et dimanche) de contestation, le Groupe Wal Fadjri a décidé d’organiser un Sit-in ce vendredi 17 février à 15 heures devant ses locaux. Le lendemain, samedi 18 février, un autre Sit-in sera organisé à partir de 10 heures devant les locaux du CNRA pour appeler à la démission de Babacar DIAGNE. Le dimanche 19 février, le Groupe Wal Fadjri va tenir un grand rassemblement à la place de l’Indépendance pour dénoncer le recul de la démocratie au Sénégal exacerbée par une liberté de la presse totalement bafouée, lit-on dans le communiqué. Le Groupe Wal Fadjri appelle tous ses fidèles téléspectateurs, privés de leur droit à l’information, tous les Sénégalais épris de justice à se mobiliser pour l’accompagner dans ce « VSD de contestation » pour que l’Etat de droit soit une réalité au Sénégal.