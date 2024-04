Visite officielle en Mauritanie : Le président Bassirou Diomaye Faye accueilli par son homologue Ghazouani

Le chef de l’Etat mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, par ailleurs président en exercice de l’Union africaine (Ua), a accueilli son homologue sénégalais à l’aéroport international de Nouakchott, en présence du Premier ministre Mohamed Ould Bilal Messoud, du ministre chargé de la Présidence de la République, des chefs d’État-major des Forces armées et de sécurité, entre autres autorités locales. Selon l’Agence mauritanienne d’information (Ami), après avoir écouté les hymnes nationaux mauritanien et sénégalais et passé en revue les unités venues rendre les honneurs, le Président Bassirou Diomaye Faye, accompagné de quatre ministres, a salué les officiels mauritaniens. Les deux délégations se sont ensuite rendues au palais de la République. C’est le début d’une visite de quelques heures. Sa première à l’étranger depuis sa prise de fonction au début du mois d’avril.