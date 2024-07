Violent choc à Tamba : Un policier tué, un bus transportant des nigérianes dérape et se renverse…

Deux personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la circulation tragiques survenus à Tambacounda. Un policier et un ressortissant nigérian ont perdu la vie dans ces collisions impliquant une moto, un camion, et un minibus qui a dérapé avant de se renverser. Le premier accident a eu lieu vers 10 heures sur la route nationale N1. L’agent de police Maël Niass, âgé de 31 ans, en service au poste frontalier de Gloumbou, circulait à bord d’une moto Yamaha lorsqu’il est entré en collision avec un camion. Le violent choc a causé la mort du jeune policier. Selon La RFM, le deuxième accident s’est produit le même jour aux environs de 20 heures. Il impliquait un minibus rempli de passagers, tous de nationalité nigériane. D’après les premiers témoins, l’accident a eu lieu sur la route N7 et s’est traduit par un dérapage suivi d’un renversement. Dix-huit personnes ont été victimes de cet accident, dont un corps sans vie qui a été transporté à l’hôpital régional de Tambacounda.