Violences électorales : Malick Gakou donne de ses nouvelles

Atteint lors de l'attaque de la caravane de Pastef à l'étape de Koungheul, en pleine campagne électorale pour les législatives du 17 novembre dernier, le leader du Grand Parti, Malick Gakou, a été victime d'une double fracture ouverte au bras. L'allié du parti au pouvoir donne de ses nouvelles dans un entretien accordé à L'Observateur ce mardi 10 décembre. «Sur le plan physique, dit-il, je suis encore en convalescence bien que des douleurs persistantes me rappellent constamment cet épisode malheureux durant lequel j'ai reçu une pierre et perdu beaucoup de sang.» L'ancien ministre d'ajouter : « Psychologiquement, je dirais que cela m'a surtout renforcé. Ces épreuves nous poussent à redoubler d'efforts pour défendre nos convictions et à ne jamais céder à l'intimidation. Cet événement est une preuve supplémentaire parmi les nombreuses que j'ai déjà subies dans notre combat pour l'avènement d'une démocratie renforcée, d'un état de droit et du développement harmonieux de notre pays.»