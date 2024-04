(Vidéo) Moustapha Guirassy : « C’est une chance pour le Sénégal d’avoir le profil de Bassirou Diomaye Faye »

Moustapha Guirassy pense que le profil du nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye peut être une chance pour le Sénégal. Invité de QG hier sur la TFM, l’ancien ministre a loué les qualités et les valeurs de ce dernier estimant que les grandes œuvres ont été toujours portées par les grands leaders et ces derniers se sont toujours distingués pas par des compétences techniques mais surtout parce qu’ils avaient beaucoup de valeurs. « Et cela je l’ai vu chez le Président Bassirou Diomaye Faye ce matin (Ndlr: mardi) au CICAD quand il a évité le déplacement à l’ancienne ministre du PS, Aminata Mbengue Ndiaye. Il a vu qu’elle était en béquille, qu’elle avait un handicap, il est tout de suite allé vers elle et cela c’est important », a-t-il fait remarquer. « La 2e chose », ajoute-t-il, « c’est sa simplicité et la sobriété. Et là où il vient, c’est une chance extraordinaire. Il a connu ce que vivent la majorité des sénégalais en terme de difficultés, avec les parents qui sont au village, etc. Alors on peut espérer qu’il peut aider les sénégalais ». Son passage aux impôts et domaine peut, selon lui, être également considéré comme une chance. « Il sait comment les gens font pour détourner l’argent du contribuable, comment faire pour limiter les exonérations etc. Je pense que c’est une chance pour le Sénégal. Oui leurs expériences et leurs formations peuvent leur servir mais c’est plutôt pour accompagner, soulager les sénégalais par rapport à cette pauvreté qu’ils vivent mais aussi tout faire pour garder nos ressources », a laissé entendre le directeur de campagne du candidat Diomaye Président.