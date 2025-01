Verdict des gardes de Samm Sa Kaddu : Moundiaye Cissé réclame des poursuites contre les auteurs de l'attaque du siège de Taxawu

Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, a réagi au verdict concernant les 80 gardes du corps de la coalition Samm Sa Kaddu. Il a salué cette décision de justice tout en exhortant à aller plus loin dans les enquêtes sur les violences électorales, notamment celles perpétrées par des partisans de Pastef au siège de Taxawu. « C’est un verdict qui est à encourager parce qu’il faut toujours prendre des mesures coercitives et dissuasives par rapport à la violence. Donc nous encourageons à chaque fois qu’il y a violence qu’on essaie de prendre des sanctions », a déclaré Moundiaye Cissé sur RFI. Le directeur de l'ONG 3D a appelé la justice à élargir ses actions contre les responsables des violences survenues au siège de Taxawu de Khalifa Sall. « Mais on doit aller encore plus loin, il faut que les sanctions soient des deux côtés. Aujourd’hui nous constatons qu’il y a de poursuites par rapport aux éléments du qui sont du pouvoir (Patsef) qui avaient attaqué le siège de Taxawu », a-t-il insisté. Selon lui, pour éviter l'impression d'une justice à deux vitesses, il est nécessaire de poursuivre également les auteurs de l'incendie et du vandalisme au siège de Taxawu. « C’est comme ça que la justice va fonctionner. C’est comme ça qu’on évitera à ce pays une spirale de violence », a conclu Moundiaye Cissé.