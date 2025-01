Vente de boulettes pour fesses : Alima et sa bande interpellées au marché Zinc

Une opération conjointe de grande envergure a eu lieu récemment au marché Zinc, à Pikine, pour démanteler un réseau de vente illégale de produits cosmétiques.



Selon "L’Observateur", repris par "leSoleil-sn", l’intervention a mobilisé une équipe mixte composée de pharmaciens, d’agents de la brigade de recherches, des corps urbains des commissariats de Pikine et Thiaroye, ainsi que des éléments de la Sûreté urbaine (SU) de Guédiawaye.



Le marché Zinc, point central de cette activité illégale, a été perquisitionné par les forces de l’ordre. Dans la boutique d’Alima, les enquêteurs ont saisi divers produits, dont des pommades destinées à l’augmentation des fesses, proposées à 20 000 FCfa l’unité. D’autres produits, tels que des sirops, des compléments alimentaires, suppositoires appelés dans leur jargon "boulettes" et des pommades similaires, ont également été découverts dans les magasins voisins. L’opération a ensuite continué dans le commerce de [H. Ndiaye], où d’autres compléments alimentaires étaient en vente.



Les suspects, nommés P. I. Guèye, S. Gassama, A. Sow, B. Diouf, M. Gassama, M. et H. Ndiaye, ont tous été appréhendés et placés en garde-à-vue. Ils seront déférés ce mardi au Parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, pour répondre de leurs actes.



L’alerte autour de ces produits cosmétiques est grandissante, notamment en raison des effets secondaires graves qu’ils engendrent. Des médecins ont exprimé leur inquiétude, soulignant des cas de gangrènes fessières nécessitant des interventions chirurgicales. D’après le journal, un professionnel de santé a témoigné : « Nous recevons des femmes pour des gangrènes fessières, nécessitant un débridement au bloc. Elles ressortent difformes, ayant perdu 80 % de leur volume fessier ».