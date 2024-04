Une tonne de cocaïne saisie : la nouvelle tournure de l'enquête, des nouvelles du convoyeur de la drogue

Saisie record. Moins d’un mois après la saisie de près de 92 kg de drogue à Koumpentoum, la douane réussit un grand coup à Kidira où pas moins de 1 137 kg de cocaïne dont la contrevaleur est estimée à plus de 90 milliards de francs CFA ont été saisis dans la nuit de dimanche à lundi. Le produit était dissimulé dans un camion frigorifique en provenance du Mali. L’Observateur renseigne que la Division opérationnelle de l’Office central de répression du trafic de stupéfiants (OCRTIS) a hérité de l’enquête à la suite d’une délégation judiciaire envoyée par le Parquet de Tamba. Selon le quotidien d’information, l’équipe, venue de Dakar, a débarqué hier soir en renfort dans le cadre de la traque lancée contre le convoyeur « qui est parvenu à entrer en cavale, laissant sur place la cargaison et le camion frigorifique qui contenait la came. » D’après des sources de L’Obs, ce choix se justifie par le fait que « ces limiers anti-drogue sont mieux outillés, plus aguerris à mener ce type d’investigations complexes et ont une compétence nationale qui les permet d’enquêter sur l’ensemble du territoire. »