Diass : Le Gouverneur de Thiès instruit l'arrêt immédiat des travaux du programme de 100 000 logements

Les travaux du programme de 100 000 logements situé dans la Commune de Diass ont été arrêtés. Sur instruction du Gouverneur de la région de Thiès saisi de l'affaire et également informé des agissements notés et des menaces à l'ordre public, le chef de division régionale de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Jules Bernard Cabo a demandé l’arrêt des activités. «Par arrêté N°024204 du 04 juillet 2023, le ministre de l'Urbanisme du Logement et de l'Hygiène Publique vous avez autorisé sous réserve du droit des tiers votre projet de lotissement situé dans la zone de Diass. A cet effet, au cours de l'exécution des travaux de lotissement la Société dénommée ‘’Quality vegetable Senegal’’ ainsi que les populations exploitants dans la zone se sont opposés à la réalisation de votre projet », lit-on dans un communiqué signé par le Chef de Division et adressé au représentant de la SCI de la Nouvelle ville, Tidiane Diawa. Ceci, en attendant d'apporter des solutions au règlement du conflit.