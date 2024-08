Une Pirogue avec 14 corps retrouvée en République dominicaine : les autorités sénégalaises contactées

Mardi 6 août, une pirogue avec 14 cadavres a été retrouvée au large de la République dominicaine, en mer des Caraïbes. Les Échos rapporte que les autorités de la République Dominicaine sont entrées en contact avec le gouvernement du Sénégal pour le rapatriement des corps. «Nous avons pris contact avec les autorités sénégalaises à travers la mission à New York pour les informer et elles sont déjà au courant », a indiqué le ministère des Affaires étrangères. La source rappelle que la pirogue a été localisée mardi après-midi avec plusieurs corps sur la côte nord entre Es-paillat et María Trinidad Sánchez. Le porte-parole de la Marine dominicaine, le capitaine Junior Sánchez, a indiqué qu'étant donné la décomposition des corps, il est fort probable que ces personnes, encore non identifiées, étaient en mer depuis des mois. « Vu l'état de la pirogue, il est clair qu'il était à la dérive depuis des mois », a-t-il ajouté.