Ucad : Le Saes valide le maintien du recteur

"Le Conseil d'administration de I'Ucad a délibéré, à deux reprises, sur une question qui lui a été soumise. II est important de reconnaître l'authenticité de ces délibérations et de les considérer comme des références applicables, afin d'éviter toute forme de désordre institutionnel". Par ces mots, la coordination Saes de l’Ucad, dans un communiqué, prend position de façon très nette sur le mandat du recteur. Le syndicat valide ainsi le maintien du recteur jusqu'en 2026, décidé par le conseil d'administration. Laquelle instance considère qu'Ahmadou Aly Mbaye bénéficie d'une reconduction tacite. "La coordination souhaite exprimer son soutien aux membres du conseil d'administration élus par leurs pairs et réitère sa confiance en leur probité et dignité", ajoute le communiqué. Le Saes prend ainsi le contre-pied du Sudes, mais aussi du ministre de l'Enseignement supérieur Abdourahmane Diouf qui réclament le lancement d'un appel à candidatures. Le Saes dit fonder sa position sur le principe sacro-saint du respect des textes. Ce qui suppose le respect des franchises universitaires, de l'autonomie des instances de l'université, mais également du respect des délibérations. Le syndicat invite les acteurs à un dialogue "ouvert et respectueux" afin de résoudre les différends et "renforcer l'intégrité et l'autonomie des universités".