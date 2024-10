Ucad : Le Coud retarde la reprise des activités pédagogiques

« En raison de l’indisponibilité du campus social, la reprise des activités pédagogiques initialement prévue ce 1er octobre est reportée au 21 octobre 2024 à 08 heures ». Tel est le contenu d’une note de service de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Ucad, signée par le Doyen, Pr Alioune Badara Kandji. Comme le souligne cette note, les activités pédagogiques devaient reprendre en ce début d’octobre. Mais le Directeur du Coud a fait savoir que le campus ne serait pas disponible en ce début de mois pour des raisons liées à des travaux. Ce fait a d’ailleurs été dénoncé par les étudiants de la faculté de droit. Le collectif des listes syndicales a sorti un communiqué le 30 septembre pour réclamer l’ouverture du Campus social le 1er octobre tout en demandant aux étudiants de rester chez eux jusqu’à l’ouverture des deux campus. D’après nos sources, une réunion a eu lieu entre les autorités universitaires. Il a été retenu que le campus social sera ouvert le 19 octobre, soit presque deux mois après sa fermeture le 22 août dernier. Cette décision du Coud vient ainsi mettre un frein aux ambitions du ministre de l’Enseignement supérieur de stabiliser le calendrier universitaire et de démarrer l’année académique en début octobre. Abdourahmane Diouf, ministre de l'enseignement supérieur, avait répété partout que son souhait est que l’année débute le premier lundi du mois d’octobre et pour se terminer le dernier samedi du mois de juillet.