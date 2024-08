UCAD : un sit-in pour réclamer (encore) le départ du recteur

Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal/Enseignement supérieur et recherche (SUDES/ESR) organise un sit-in devant le rectorat de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), ce jeudi 8 août. Les syndicalistes vont «protester contre le maintien illégal en poste» du recteur, Ahmadou Aly Mbaye, précises les organisateurs dans un document repris par Le Quotidien. Le SUDES/ESR considère que «le mandat de l’ancien recteur est arrivé à son terme le 22 juillet 2024, conformément à l’article 26 de la loi 2015-26 du 28 décembre 2015 relatives aux universités publiques du Sénégal». Il réclame par conséquent le lancement d’«un appel à candidatures pour le poste de recteur, conformément au décret 2021-846 du 24 juin 2021» et une «gouvernance universitaire vertueuse, socle de la préservation de l’excellence académique». Dans cette perspective, les syndicalistes appellent «enseignants-chercheurs, étudiants, personnel administratif, technique et de service» à la mobilisation, et invitent le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à prendre ses «responsabilités pour faire respecter la légalité à l’UCAD».