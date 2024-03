Turquie : trois Sénégalais en danger depuis dimanche

Trois Sénégalais ont été arrêtés par la police turque dimanche, le jour de la Présidentielle. L’information a été donnée par le président de l’ONG internationale Otra Africa, Souleymane Aliou Diallo. Repris par L’Observateur, il explique que le seul tort des mis en cause « c’est d’être sortis pour aller remplir leur devoir civique à l’Ambassade. » Il poursuit : « En cours de route, ces ressortissants sénégalais sont tombés sur une patrouille de la police turque. Et quand ils ont expliqué aux policiers qu’ils se rendaient au niveau des locaux de la représentation diplomatique sénégalaise pour voter, ils les ont menottés puis conduits à l’Ambassade pour s’assurer de la véracité de leurs propos. » Dans tous ses états, Diallo souligne que malgré « la présence d’autres Sénégalais sur les lieux, les policiers ont décidé de reconduire ces trois compatriotes dans leurs locaux où ils sont toujours en détention. » Le Sénégalais dénonce : « C’est indigne et contraire aux accords et à la convention de Vienne » d’autant que « leur seul tort, c’est d’être sortis ce jour-là pour exercer un devoir citoyen comme des milliers de nos ressortissants à travers le monde. » En conséquence, le bureau exécutif de l’ONG Otra Africa demande « au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur de réagir le plus rapidement possible pour la libération immédiate de ces Sénégalais ». Faute de quoi, ils seront rapatriés, avance Diallo.