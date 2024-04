Mbodiène : deux pirogues chargées de faux médicaments et de cuisses de poulet impropres à l’alimentation interceptées

Les unités maritimes de la Douane sénégalaise a informé, ce vendredi 26 avril, avoir intercepté deux pirogues « chargées de faux médicaments et de cuisses de poulet impropres à l’alimentation. « Des médicaments d’une contrevaleur de 403 millions saisis à Mbodjène (situé dans le département de Mbour, dans la région de Thiès) », a-t-on appris de la Direction de Communication et des Relations publiques. Selon cette dernière, les agents de la Brigade maritime des Douanes de Joal, Subdivision du Littoral Sud, Direction régionale des unités maritimes, ont déjoué, le 19 avril vers 5 heures du matin, une tentative d’importation illégale de médicaments par voie maritime. « L’opération qui fait suite à une surveillance en mer doublée d’un dispositif d’interception le long du rivage a permis d’immobiliser une pirogue qui tentait d’accoster sur une débarcadère de fortune dans les environs de Mbodjène », a précisé le document. La cargaison de marchandises « frauduleuses est composée, selon les officiels, de 61 cartons de faux médicaments dont 38 cartons d’aphrodisiaques et 23 cartons de corticoïdes (utilisés pour la dépigmentation source de cancers mortels) ». La contrevaleur totale des médicaments saisis s’élève à 403 millions de francs CFA, a révélé la Brigade maritime.