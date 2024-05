Le ministre El Malick Ndiaye rend hommage à Ibrahima Ndiaye, l’ex-DG de l’AGEROUTE, décédé à l’étranger

Dans une cérémonie de recueillement, de témoignages et de prières, le défunt Ibrahima Ndiaye, ancien Directeur Général de l’Agence de Travaux et de Gestion des Routes (Ageroute Sénégal), a été honoré par des figures du gouvernement ainsi que par ses collègues. Parmi les présents, le Ministre El Malick Ndiaye a exprimé son chagrin et celui de ses collaborateurs en présentant leurs condoléances à la famille du défunt, à ses anciens collègues et à l’ensemble du peuple sénégalais. Le Ministre El Malick Ndiaye a affirmé lors de son discours que « la nation perd un grand homme, dont le dévouement pour le développement des infrastructures au Sénégal restera gravé dans les mémoires. » Cette déclaration souligne l’importance de l’engagement d’Ibrahima Ndiaye envers son pays et son impact durable sur le secteur des infrastructures. M. Ndiaye est décédé il y a plus d’une semaine à l’étranger où il recevait des soins médicaux, selon des sources concordantes. L’ex-Directeur général de l’AGEROUTE était reconnu comme un haut cadre compétent, ayant dirigé d’importants projets de construction d’autoroutes au Sénégal. L’AGEROUTE est l’organisme responsable de la réalisation de tous les travaux de construction, de réhabilitation et d’entretien de routes, de ponts et autres infrastructures, ainsi que de la gestion du réseau routier national du Sénégal.