Reprise des constructions sur la corniche : La réaction du ministre de l’Environnement

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience des acteurs du Bâtiment et des travaux publics (BTP), la semaine dernière pour discuter de l’arrêt des chantiers sur la corniche de Dakar. Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, le Pr Daouda Ngom a été interpellé sur cette rencontre. Ce, lors de l’atelier de partage des nouvelles dispositions issues du décret n°2022 - 2295 du 28 décembre 2022 portant code des marchés publics et du nouveau cadre harmonisé des finances publiques (budget programme) tenu ce mardi 7 mai. : « Je ne peux ni confirmer ni infirmer des décisions qui ont été prises. Je n'ai pas cette information», a-t-il rétorqué. Cependant, une source du journal “Le Quotidien” a indiqué que les travaux peuvent reprendre dès ce jeudi.