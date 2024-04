Ministère de la Fonction publique : Le système de pointage biométrique démarre, ce lundi

Le ministre de la Fonction publique est passé à l'acte. Olivier Boucal a, à travers une circulaire signée ce vendredi, informé l'ensemble du personnel de son département qu' "il sera procédé au démarrage effectif du système de pointage biométrique déjà mis en place, à compter du lundi 29 avril 2024". Ceci, dit-il, dans le cadre du contrôle et du suivi de la présence effective des agents. "Ce système, couplé à un dispositif de vidéo-surveillance permet d'une part, d'effectuer un contrôle d'accès au bâtiment et d'autre part, de monitorer le temps de présence, les retards et les absences des agents", lit-on dans ce document. M. Boucal rappelle,en outre, qu'aux termes du décret n° 96-677 du 07 août 1996 modifiant le décret n° 91-982 du 17 septembre 1991 fixant les horaires dans les services administratifs de l'Etat, les horaires de travail sont fixés du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures avec une pause d'une heure entre 13h 30mn à 14h 30 mn. Le ministre invite, ainsi, tous les agents "à se signaler, à l'arrivée comme au départ, par empreinte, sur le terminal situé au Poste de police à l'entrée ou au Sous-sol. Toutefois, le personnel d'encadrement et les agents dûment autorisés ne sont pas concernés".