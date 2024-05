Mauvaises conditions de travail : Les dockers du Port autonome de Dakar crient leur ras-le-bol et alertent sur leur situation

C’est la discorde entre les ouvriers dockers et la direction du Port autonome de Dakar. En effet, face à des conditions de travail qu'ils jugent insupportables, les ouvriers du port ont étalé leur colère et exigé que leur situation soit passée en revue. À défaut de quoi, ils menacent de maintenir la pression jusqu’à la satisfaction de leurs griefs. « Nous travaillons dans des conditions très difficiles. Nous n’avons pas de vie familiale, pas de tenue de travail ni de bâtiment », se désole Daouda Guèye. Au-delà des mauvaises conditions de travail, les dockers fustigent l'attitude de leurs délégués et de leur employeur. « Nous avons été invités à une réunion, hier. Cependant, à notre grande surprise, les délégués et le chef du service nous ont menacés. S'ils continuent, nous allons durcir le mouvement », avertit le porte-parole des dockers du Port autonome de Dakar qui étaient un mouvement d’humeur ce mercredi 8 mai 2024.