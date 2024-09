Tribune de l'ONU : Souleymane Jules Diop séduit par le discours de Bassirou Diomaye Faye

A l’image de bon nombre de sénégalais, Souleymane Jules Diop, ex-ambassadeur délégué permanent à l’Unesco, a salué le discours fort du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors de la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies. Dans un post, le chroniqueur proche du défunt régime d'admettre que depuis très longtemps il n'a pas entendu un discours aussi haut de la part d'un dirigeant africain. Voici son texte. "Depuis très longtemps, je n’ai pas entendu un discours aussi haut, aussi ferme de la part d’un dirigeant africain, du haut de la tribune des Nations Unies. Oui le respect de la différence, l’égale dignité des peuples constitue le fondement-même du vivre ensemble et sert de socle au Droit international et au multilateralisme. Le principe de souveraineté des États et leur égale dignité en est le fondement. Le Président de la République vient de prononcer, au moment où je suis en train de le suivre, un discours de haute facture qui, je le crois vraiment, restera dans les mémoires, alors que l’on s’y attendait le moins, puisqu’il en est à son premier véritable rendez-vous avec la communauté internationale. C’est être juste que de le reconnaître".