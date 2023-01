Tribunal de Dakar : Cheikh Cissé présente ses excuses et dépose une demande de liberté provisoire

Cheikh Cissé a finalement présenté ses excuses devant le juge d’instruction du deuxième cabinet hier dimanche. Après deux mois passé en prison, il a été entendu sur le fond de son dossier. Le journal « Les Echos », renseigne qu’il a saisi l’occasion pour présenter ses excuses et déposé une demande de liberté provisoire. Ce, après avoir fait une sortie pour dire que les lieux de culte devraient servir de moyen de sensibilisation et que les préservatifs devraient y être distribués aux fidèles. S’expliquant sur ses affirmations qui ont choqué plus d’un, Cheikh Cissé a soutenu qu’il a été peut-être mal compris et qu’il n’avait aucune intention de pervertir ou des intentions pornographiques. A l’en croire son intention était d’enseigner et d’alerter sur les maladies sexuellement transmissibles. Le journal révèle que Mame Makhar Guèye a également été auditionné par le magistrat instructeur. Le vice-président de l’Ong Jamra qui devait confirmer sa plainte s’est désisté. Une occasion qui a été saisi par Me Baboucar Cissé, afin de de déposer une demande de liberté provisoire. Cheikh Cissé, prêcheur de son état, avait fait une sortie pour soutenir, que les lieux de culte devraient servir de moyen de sensibilisation et que les préservatifs devraient être distribués aux fidèles dans ces endroits saints. Des propos qui avaient irrité beaucoup de fidèles, notamment les membres de l’Ong Jamra qui l’avaient interpellé. Mais, devant l’obstination du religieux, Mame Makhtar Guèye l’a esté en justice. Arrêté par les éléments de la Division spéciale de la cybercriminalité, il a été placé sous un mandat de dépôt.