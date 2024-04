Transhumance politique : Daouda Ba, ex porte-parole de Rewmi file droit vers Déthié Fall

L'ex porte-parole de Rewmi, Daouda Ba vient de déposer "ses baluchons" chez Déthié Fall. Il faut dire que monsieur Ba n'est pas dans un terrain inconnu puisqu'avec Déthié Fall, ils ont fait ensemble leurs humanités à Rewmi, le parti d'Idrissa Seck. Dans un message notifiant son nouveau "pacte politique", il déclare, "à l'issue d'une profonde réflexion, j'ai décidé de poursuivre mon engagement politique pour un Sénégal juste, souverain et ambitieux". Et de poursuivre, "parmi ceux qui m'ont tendu la main, le Président Déthié FALL est le plus à même d'incarner l'idéologie politique à laquelle je m'identifie. Je m'engage à ses côtés, à œuvrer pour la République et le Progrès, à contribuer donc activement à la construction d'un Sénégal bon à vivre et beau à voir". A ce jour donc, Daouda Ba est désormais un militant du Parti républicain pour le progrès (PRP).