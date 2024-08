Transfert : Boulaye Dia signe avec la Lazio Rome pour quatre ans

L’international sénégalais de football Boulaye Dia a signé avec la Lazio Rome un contrat de quatre ans, a annoncé ce club italien, vendredi. L’attaquant âgé de 27 ans, joueur de la Salernitana (Italie) durant la saison 2022-2023, portera le numéro 19, précise son nouveau club. Boulaye Dia a démarré sa carrière professionnelle avec le Stade de Reims, où il a passé trois ans (2018-2021). Le footballeur né à Oyonnax (France) a signé un triplé en Ligue 1, contre Montpellier (France), durant la saison 2020-2021. Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, a fait appel à Dia, lui faisant jouer son premier match avec les Lions le 9 octobre 2020, contre le Maroc. Lors de cette rencontre amicale, il avait remplacé Famara Diédhiou. Boulaye Dia a quitté le Stade de Reims en 2021 pour rejoindre Villarreal, avec lequel il avait signé un contrat de cinq ans. Il a joué sa première compétition internationale en janvier et février 2022. C’était la Coupe d’Afrique des nations (CAN), remportée cette année-là par le Sénégal. Dia a participé, avec le Sénégal, à la Coupe du monde 2022, au Qatar. Il avait marqué un but contre le pays hôte, durant la phase des poules. Le Sénégal avait été éliminé par l’Angleterre (0-3) aux huitièmes de finale. Le nom de l’attaquant sénégalais figurait sur la liste de 27 joueurs appelés à jouer la dernière édition de la CAN, en janvier et février 2024, en Côte d’Ivoire. Blessé, il avait déclaré forfait et avait été remplacé par Bamba Dieng.