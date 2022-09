Trafic international de haschich : La police sénégalaise fait tomber deux grands dealers marocains

Les Marocains El Alami Mohammed et El Hamed Ahmed sont dans les filets de la justice sénégalaise. Le premier est poursuivi pour association de malfaiteurs, tentative d’importation de haschich, trafic international de haschich en groupe criminel organisé et blanchiment de capitaux. L’homme a été arrêté en possession de cinquante (50) ovules de haschich d’un poids total de cinq cent trente-cinq (535g) grammes. El Alami Mohammed est d’ailleurs sous contrôle judiciaire depuis le mois juillet 2022 suite à un mandat d’arrêt émis par le bureau Interpol Ankara et a nié être le propriétaire du produit prohibé. Toutefois, il avait reconnu que le produit était rapporté du Maroc. Son acolyte, El Hamed Ahmed, a signalé qu’il est venu exprès du Maroc pour exfiltrer le sieur El Alami Mohammed sur sa demande. Revenant sur la quantité de haschich saisie, il a admis l’avoir importé sur instruction du sieur El Alami Mohammed pour sa consommation. Les mis en cause ont été placés en garde à vue. Et, l’ensemble de la drogue, l’argent, les téléphones portables sont consignés provisoirement au siège du service aux fins de mise sous scellés. Dans cette affaire, la Division opérationnelle de l’OCRTIS a exploité une information anonyme faisant état d’un trafic international de haschich aux Maristes par les soins d’une mule ressortissant du Maroc. Tous deux, feraient partie d’un réseau tentaculaire de trafic international de haschich qui projetterait d’envoyer depuis le Maroc un chargement compris entre quarante (40) et cinquante (50) kilogrammes de haschich. Un dispositif de surveillance et de planque déployé a permis de cueillir les deux individus dénoncés et de saisir par devers eux , après la perquisition de leurs appartement cinquante (50) ovules de haschich délaissée volontairement dans la corbeille de la chambre, des pass sanitaire et plusieurs comprimés dont des laxatifs des anti- diarrhée ainsi que des comprimés psychotropes..