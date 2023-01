Trafic de passeports de service : le frère du cerveau recherché

L’enquête se poursuit après le démantèlement d’un vaste réseau de trafic de passeports de service révélé par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Le département dirigé par Aïssata Tall Sall avait saisi la Division des investigations criminelles (DIC). Aujourd’hui, les limiers recherchent activement 4 fugitifs dont le frère du cerveau, Kh. Tandian, juriste qui officiait à l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), informe L’Obs. Lequel souligne : « Si les notes verbales et les passeports de service sont faux, le document pour l’établissement des passeports de service ne sont pas des faux. Qui les a rédigés ? C’est cette piste que les policiers sont en train d’enquêter. » Selon la source, cela s’est posé pour le cas de I. Ndiaye, un brancardier qui s’est présenté à l’ambassade des États-Unis comme directeur au ministère du Tourisme. Sept personnes ont été déjà arrêtées, en décembre dernier, à leur sortie de l’ambassade des États-Unis où les mis en cause s’étaient rendus pour récupérer leurs visas. Ils seront dénoncés par les services consulaires américains qui ont découvert qu’ils avaient versé dans leurs dossiers de demande de visa des faux documents (ordres de mission, notes verbales…). Interrogés à la DIC, ils ont tous désigné Kh. Tandian comme le cerveau du trafic. Et qui, ont-ils confié aux limiers, leur a demandé chacun 5 millions « pour les acheminer aux États-Unis. » Dans sa livraison de ce lundi 2 janvier, le journal signale l’arrêt de la production du document depuis la note de service annulant les passeports de service délivré entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022. Mais, « des fonctionnaires peuvent avec leur passeport ordinaire et muni d’une note verbale obtenir leur visa dans les plus brefs délais », a-t-on soufflé à L’Obs.