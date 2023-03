Trafic d'une nouvelle drogue dénommée cannabis électronique : une mafia internationale démantelée au Sénégal

L'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (octris) a mis fin aux agissements d'une mafia internationale qui commercialise une nouvelle drogue, le cannabis électronique, entre les Etats-Unis et le Sénégal. Venue sous forme de stylo, elle contient une forte teneur en Tétra Hydro Cannabinol (The) qui varie entre 88 et 95%. Selon L'Observateur, ce produit prohibé qui doit sa popularité à une puissante teneur The, située entre 88 et 95% est déjà prisé des milieux huppés de la capitale sénégalaise et des jeunes adeptes du Dakar by night, en quête de sensations fortes. Ayant eu vent de cette donne dans le courant du mois de janvier dernier, la Division opérationnelle (D.0) de l'Ocrtis s'accorde avec le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Dakar, pour cerner les contours de cette mafia qui prenait des proportions inquiétantes L'enquête ouverte a permis de démanteler la mafia dirigée par un certain, S.F.MB alias Fazah et son principal acolyte, O.H.G. Des sources du canard de rapporter que le démantèlement de cette nouvelle forme de drogue est en partie lié à la détermination du Procureur de la République. Une perquisition effectuée chez le principal mis en cause a permis de mettre la main sur 58 pièces de marque "Live Resin Edition", une balance électronique et 3 grammes de haschisch. Fazah avoue avoir importé le colis suspect des Etats-Unis, où elle fait déjà fureur. Concernant le haschisch, elle indique qu'il s'agit de sa consommation personnelle et balance son fournisseur, un certain Wylem activement recherché par la police. Interrogés, les mis en cause diront que ces substances prohibés connaissent actuellement un succès fulgurant dans le monde des drogues. Au terme de leur détention légale, Fazah et O.H.G ont été déférés au parquet pour respectivement importation de cartouches de canabis électronique aux fins de trafic portant sur 197 pièces, détention, offre et concession de Haschich, blanchiment capitaux et complicité dans une entreprise de trafic de cartouche de cannabis électronique.