Tout savoir sur le Patrimoine du Président Bassirou Diomaye Faye (Journal officiel)

Ce n’est désormais plus un secret ! Le temps de l’opacité sur le salaire mensuel du Président de la République est révolu. Dans un numéro spécial publié jeudi dernier, 25 juillet 2024, le Journal Officiel de la République lève le voile sur le salaire mensuel du nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Le nouveau locataire du Palais de l’avenue Léopold Sédar Senghor touche mensuellement : 4 859 302 francs CFA. Tout comme son prédécesseur Macky Sall qui est d’ailleurs à l’origine du décret qui plafonne tous les salaires dans l’administration publique sénégalaise à 5 millions de francs CFA. C’est lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue portugais Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa en avril 2017 que Macky Sall avait dévoilé ce secret jadis mieux gardé que le code de la valise nucléaire. Répondant, en effet, aux interpellations de la presse qui avait exhibé le salaire de son homologue portugais qui touchait exactement 6 523 euros, Macky Sall précisait que le sien n’était pas supérieur à 5 millions de francs. « Vous ne serez pas surpris, parce que c’est un salaire qui a été plafonné. J’ai pris un décret qui plafonnait l’ensemble des salaires au Sénégal. Aucun salaire ne dépasse, depuis 2013, 5 millions de francs CFA au Sénégal », déclarait-il. Soldes des comptes du président Diomaye A la date du 2 juillet 2024 les soldes des trois comptes bancaires du Président de la République se présente comme suit : 14 776 405 francs CFA (compte courant, Bicis), 2690 francs CFA (compte épargne, Bicis) et 7 457 852 francs CFA (compte courant, UBA). Son solde avant son entrée en fonction à la date du 19 mars dernier était estimé à : 3 276 046 francs CFA (UBA) et 786 782 francs CFA (Bicis). Ses dettes sont estimées à 38 millions de francs CFA. Il s’agit d’un prêt sur salaire de 8 millions de francs CFA contracté à la Bicis dont le reste à payer est de 6 478 451 francs CFA. L’autre prêt (sur avantage) de 30 000 000 FCFA a été contracté auprès de UBA avec un reste à payer qui caracole à 24 486 162 FCFA. Un véhicule, une maison et 3 terrains… Comme il l’avait listé dans sa déclaration de patrimoine publié le 19 mars dernier à la veille de la présidentielle, le Chef de l’État dispose d’un véhicule Ford explorer platinum acquise d’occasion en 2022 à 19 000 000 FCFA, une maison bâtie sur une parcelle de 200 m2 lot 119 TF sise à Mermoz (Dakar) qui est une attribution syndical des impôts dont la valeur vénale du terrain nu est de 140 000 000 FCFA et la valeur du bâtiment selon le rapport d’expert joint à la déclaration de patrimoine évalue à 134 976 000 francs CFA. Le reste du patrimoine du nouveau Président est composé de 3 terrains : un de 80m/40 à 3 000 000 de francs CFA localisé à Ndiaganiao (2017) ; un autre terrain agricole de 4,3 hectares à Sandiara acquis en 2022 à 15 050 000 FCFA où il a fait un investissement de 29 000 000 FCFA ; enfin un terrain nu de 202 m2 acquis en 2009 à 700 000 FCFA (évalué à 1 700 000 FCFA par les experts) à Keur Moussa.