Touba : Homme retrouvé mort électrocuté sur un poteau, les précisions de la Senelec

M. F. est mort par électrocution, à Touba au quartier Sam Serigne Bara Khourédia, au moment où il effectuait des travaux d’extension du réseau. Les premières informations soutiennent qu’il s’agit d’un agent de la Senelec. Après le constat effectué par les hommes du commissaire principal Diégane Sène, la dépouille de M. F. a été déposée à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzainy. Ce mercredi, la Senelec a sorti un communiqué pour apporter des précisions. Elle indique que la victime n’intervenait pas pour le compte de l’entreprise. Par ailleurs, la Senelec rappelle que ses agents déployés sur le terrain respectent scrupuleusement les règles de sécurité. Afin d’éviter tout risque d’accident électrique, souligne le communiqué, Senelec appelle les populations à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter les consignes de sécurité suivantes : Ne jamais effectuer de travaux sur les installations électriques sans l’autorisation expresse de Senelec. Ne pas s’approcher des lignes électriques ni des poteaux, surtout en période de travaux ou de conditions météorologiques difficiles. Éviter toute intervention à proximité des installations de Senelec sans une formation adéquate et l’autorisation nécessaire.