Tivaouane : des “instructions fermes” du chef de l’État pour une bonne organisation de la “ziarra” générale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a dit, lundi, à Tivaouane (ouest), avoir donné des “instructions fermes” aux pouvoirs publics concernés, pour une bonne organisation de la “ziarra” générale de ladite ville prévue dimanche prochain. “Ce matin, en réunion de sécurité, un point important concernant l’organisation de la ‘ziarra’ générale a été abordé. J’ai donné des instructions fermes, pour que tous les lieux de regroupement des [pèlerins] soient sécurisés et disposent aussi de toutes les commodités, pour leur assurer un excellent séjour”, a assuré M. Faye. En présence du khalife général des tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, le chef de l’État a réitéré ces “instructions”. Il affirme avoir demandé au ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, chargé des cultes au sein du gouvernement, de veiller à une bonne organisation de la visite annuelle de milliers de pèlerins à Tivaouane. En parlant de sa visite à Tivaouane, Bassirou Diomaye Faye a présenté le khalife général des tidjanes comme un “grand-père, un père et un guide” pour lui. “Après ma prestation de serment, la première chose que j’ai pensé à faire était de rendre visite à tous les guides religieux. C’était plus qu’une nécessité”, a ajouté le président de la République. “Je suis venu en tant que disciple, en tant que fils et même petit-fils, en ma qualité de chef de l’État aussi, recueillir vos prières, pour que cette lourde tâche qui m’est attribuée soit facile à accomplir, et que les Sénégalais ne soient jamais déçus après le grand espoir qu’ils nourrissent à mon endroit”, a-t-il dit. Le chef de l’État affirme avoir “la ferme conviction que c’est grâce à ces prières que le Sénégal garde toujours sa grande stabilité”. Selon le khalife général des tidjanes, tous les Sénégalais ont le devoir de prier pour le président de la République. “Je souhaite une grande réussite à notre président de la République”, a dit le guide religieux en souhaitant que Bassirou Diomaye Faye et les membres du gouvernement réussissent pleinement leur mission. En compagnie de Serigne Habib Sy Mansour, l’un des proches du guide religieux, le président de la République est allé se recueillir sur les mausolées de Seydi Elhadj Malick Sy (1855-1922) et de Serigne Babacar Sy (1885-1957), qui furent d’illustres figures de la tidjaniya au Sénégal. Serigne Babacar Sy Mansour a offert à son hôte un exemplaire du Coran, un tapis de prière et des parfums.