Tivaouane : Un car "Ndiaga Ndiaye" roule mortellement sur un hanciapé

Un accident tragique a eu lieu ce lundi à Tivaouane. Selon les premières informations, un car de type "Ndiaga Ndiaye" a malencontreusement roulé sur une personne à mobilité réduite et ne lui a laissé aucune chance. Selon des témoignages, la victime a perdu l'équilibre au mauvais endroit et au mauvais moment, se retrouvant sur la ligne de mire du car. Ce dernier lui a roulé dessus et la personne à mobilité réduite a perdu la vie sur le coup. Les sapeurs-pompiers sont ensuite arrivés pour faire les constatations d'usage et ont emporté le corps de la victime.