Tivaouane : La Ziarra Générale Célébrée Ce Dimanche 21 Avril

La communauté Tidiane commémore, ce dimanche 21 avril 2024, la 94ème édition de la grande Ziarra Générale de Tivaouane. Un grand rendez-vous religieux initié depuis 1930 par l’illustre Cheikh-Al Khalifa Serigne Babacar Sy (RTA) qui, en son temps, invitait les fidèles à faire leur ces cinq recommandations : « sen diiné, sen tariqa, sen métier, sen Dahira, sen yonu tiwawon ». Depuis plus de 24 heures, déjà, Tivaouane-La-Sainte, capitale de la Tidianiyya, accueille plusieurs centaines de milliers de pèlerins venus de tous les contrés du pays et de l’étranger célébrer l’évènement. Une important rencontre que le 1er Khalife de Maodo avait choisi pour symboliser le renouvellement du pacte entre le disciple et le maître spirituel qui a en charge l’éducation spirituelle (tarbiyya), rappelle le Coordonnateur de la Cellule Zawiya Tijaniyya. Toutes les conditions sont réunies pour une bonne tenue de cette belle tradition. Les services de l’Etat impliqués dans l’organisation de l’évènement religieux ont respecté à la lettre les besoins exprimés par les guides religieux, donc les engagements fermes qu’ils avaient pris devant le comité d’organisation, à savoir les modalités de préparation de ce grand évènement, par rapport aux principaux axes susceptibles de garantir le bon déroulement de la Ziarra, autour de la couverture sanitaire, de l’hygiène, du volet infrastructure, de la Senelec, l’eau, l’assainissement entre autres.