Thionck-Essyl : un jeune perd la vie au cours d’une bagarre (source sécuritaire)

Un jeune a perdu la vie dans la nuit de dimanche à lundi lors d’une bagarre avec son camarade, à Thionck-Essyl, une commune du département de Bignona (sud), a appris l’APS d’une source sécuritaire. Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche entre 23 heures et minuit au quartier Njaganane de Thionck-Essyl, a précisé la même source. “C’est au sortir d’une rencontre entre des jeunes du quartier que la bagarre a éclaté entre Malang Sanka Niassy et Ibnou Sambou. Une rixe qui sera fatale à Malang Sanka Niassy”, a-t-elle déploré. En tombant, la tête de la victime a cogné une pierre. Malang Sanka Niassy a été enterré lundi vers 17 heures à Thionck -Essyl. Le mis en cause, Ibnou Sambou, quant à lui, est entre les mains de la gendarmerie pour les besoins de l’enquête.