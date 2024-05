Thiès : trois tonnes de produits impropres à la consommation saisies

Prévu dans quelques semaines (du 18 au 20 mai), le pèlerinage marial de Popenguine a servi de prétexte à la Brigade des services d’hygiène de Thiès de faire une opération de saisie des produits impropres à la consommation. Cette Brigade dont à sa tête, le capitaine Idrissa Ndiaye a procédé au retrait de trois tonnes de produits impropres à la consommation. Ces produits sont estimés à 2 700 000 F CFA. Selon l’information rapportée par le capitaine Ndiaye, par ailleurs chef de la division régionale des services d'hygiène de Thiès, les produits sur lesquels, ils ont mis la main sont classés en deux catégories. « Il y a des produits dont le contenu laisse à désirer, parce que c'est écrit dans des langues difficiles à identifier la nature. Il y a aussi des boissons alcoolisées dont la date de péremption est atteinte », a-t-il fait savoir. Les moments de grand rassemblement constituent toujours des niches pour les malfaiteurs et filous. Et dans leurs agissements, rien n'est laissé au hasard. L'eau, une denrée bien prisée pendant ces moments peut également faire l’objet de malveillance. C’est pourquoi, confie le capitaine Ndiaye, “nous avons un laboratoire portatif qui nous permet d'évaluer la qualité physique, chimique et bactériologique de l'eau. En dehors du contrôle de la qualité de l'eau, il y a un travail de sensibilisation qui sera fait. Tout est fin prêt pour assurer une couverture sanitaire optimale pour cette 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Concernant les sanitaires, un travail de désinfection sera effectué. Nous recommandons l'entretien de ses locaux”. En marge de cette saisie, le service d’hygiène de la région de Thiès couvrant cette rencontre religieuse mettra l’accent sur l'intensification des opérations techniques de désinfection et de désinsectisation en mettant l'accent sur la lutte contre les rampants. En outre, “il y a aussi le contrôle des denrées alimentaires pour éviter d'éventuelles intoxications alimentaires. Tout ce qui touche à l'alimentation, le service d'hygiène va faire des activités de retrait des produits impropres et d'encadrement des lieux de cuisson », a informé le capitaine Ndiaye. Cette année, le pèlerinage marial d