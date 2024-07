Thiès : les occupants de Mbour 4 souhaitent une levée de la suspension des activités sur leur site

Le collectif des occupants de Mbour 4 a invité, mercredi, les plus hautes autorités du pays à lever la suspension qui frappe ce site, pour leur permettre de disposer de documents administratifs et de mettre leurs familles à l’abri en cette période d’hivernage. Une note de service portant suspension de certains sites, dont celui de Mbour 4, a été signée le 29 avril 2024, a rappelé Aliou Badji, chargé de la communication du collectif, lors d’un point de presse à Mbour 4. Le bureau exécutif du collectif a été associé, le 28 juin dernier, à la rencontre d’un comité ad hoc national chargé de l’établissement des documents administratifs en instance, a-t-il ajouté. Saluant la “vigilance” des autorités par rapport à ce dossier suivi par les services techniques, sous la supervision des autorités administratives, le collectif demande au président Bassirou Diomaye Faye de lever la mesure de suspension, pour permettre aux occupants du site de disposer de parcelles à usage d’habitation. Selon le président du collectif, Pape Cissé, les occupants de Mbour 4 avaient des parcelles sur le site initial de 135 hectares dans le cadre du processus de régularisation. Il a ajouté que les détenteurs des titres de 2006 devant être recasés sur le site d’extension de 196 ha, sont “dans le désarroi” depuis la prise de cette mesure. Certains d’entre eux qui s’étaient vu attribuer des actes et qui avaient démarré leurs constructions, ont dû arrêter leur chantier, pour aller vivre en location. Le site de Mbour 4 compte 3.643 lots, selon un recensement de la Direction de l’urbanisme, précise Pape Cissé. Sur ce nombre, 2.025 ont été régularisés et disposent de papiers. Le collectif souhaite que soient diligentée l’obtention de documents par les personnes laissées jusque-là en rade, et que ceux qui avaient vu leurs maisons démolies, bénéficient de mesures de dédommagement de la part de l’État. Les occupants de Mbour 4, à l’origine du déclassement de cette partie de la forêt classée de Thiès, estiment être victimes de cette mesure de suspension qui vise principalement la répartition des parcelles de la Nouvelle ville. Le 1-er mai dernier, le chef de l’État avait effectué une visite inopinée sur le site pour constater de visu la situation. Au total, 484 ha avaient été déclassés de la forêt classée du Plateau de Thiès par l’ancien président Macky Sall. Cette superficie est répartie en trois sites : un site initial à régulariser, un autre de recasement et une nouvelle ville.