Thiès : Les membres d’un collectif «escroqués» à hauteur de 150 millions F CFA par des agents de la SNHLM

Regroupés autour d’un collectif dénommé «les victimes de la SNHLM», ces adhérents de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SNHLM) crient à l’arnaque.

En effet, ces ayants droit accusent des agents de la société immobilière de les avoir escroqués à hauteur de 150 millions F CFA dans la vente de parcelles. Face à la presse hier, ils ont décrié la stratégie mise en œuvre par la SNHLM et réclament le versement intégral de leur argent ou la restitution de leurs parcelles.