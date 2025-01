Thierno Bocoum sur l'affaire des 108 millions F CFA : "Sonko confond les comptes de Pastef et ceux de l’État"

Dans une vidéo exploitée par Seneweb, le leader du mouvement Agir, Thierno Bocoum, a exprimé son désaccord, lundi, après les déclarations d’Ousmane Sonko faites la veille. Le Premier ministre, en tentant d'apaiser la colère des militants de Pastef, suite à la nomination d'Awa Bocar Ly Tall, a également justifié les 108 millions de francs CFA alloués aux militants blessés lors des manifestations politiques. « Nous avons écouté la déclaration du Premier ministre hier, principalement centrée sur son parti et ses militants. On parle de nomination, mais cela ne va pas très loin, car c’est lui qui avait dirigé la rébellion lors de la première nomination (Ndlr : Samba Ndiaye). Le président avait d’ailleurs répondu », a indiqué l’opposant. Cependant, Thierno Bocoum a précisé que ce qui l’intéressait davantage, c’était l’affaire des 108 millions de francs CFA. « Les explications d’Ousmane Sonko révèlent une confusion entre les comptes de son parti et ceux de l’État. L'État ne fonctionne pas ainsi. On ne doit pas prendre l’argent des contribuables et le distribuer », a-t-il critiqué. Il a également souligné que les blessés et les cas urgents devaient bénéficier de soins. « Est-ce que l’État va encore débloquer de l’argent pour les victimes de l’arrêt des travaux dans le BTP et pour les personnes touchées par la situation économique difficile du pays ? Il y a des cas urgents parmi eux », s’est-il interrogé. Thierno Bocoum a ensuite appelé les nouveaux dirigeants à plus de rigueur. « Il ne peut pas y avoir d’État Pastef dans ce pays. Soyez transparents dans votre gestion », a-t-il lancé. Enfin, selon l’ancien député, une enquête devrait être menée pour déterminer qui mérite des indemnités et dans quelles conditions. « La posture d’Ousmane Sonko et de ses alliés n’est pas du tout rassurante. L’argent du contribuable appartient aux Sénégalais. Il faut donc le rendre aux Sénégalais et clarifier cette situation », a-t-il souligné.