Thiadiaye : le directeur du centre des handicapés arrêté

Théophile Diouf, Directeur du Centre des handicapés de Thiadaye, risque gros. Poursuivi pour escroquerie au visa, endettement et vente de biens appartenant à autrui, il a été déféré au Parquet de Mbour. En plus de rouler ses victimes présumées dans la farine, le mis en cause refusait de déférer aux nombreuses convocations des forces de l’ordre, rapporte L’Observateur. Selon la source, l’affaire a connu une nouvelle tournure après que le Procureur de Mbour, saisi du dossier, a actionné la Brigade de gendarmerie de Thiadiaye de deux soit-transmis, Donnant suite à la requête du maître des poursuites, les pandores lui ont tendu un piège, avance celle-ci : C’est ainsi que le mis en cause a été tiré de son sommeil à 06 heures du matin, chez lui, avant d’être embarqué. Il ressort des premiers éléments de l’enquête, renseigne le journal, que Diouf est parvenu à amasser des sommes allant de 1 à 4,5 millions de francs CFA. Les plaignants dont «des parents d’enfants malades» réclament le remboursement de 11 millions «après des mois de patience». L’Observateur renseigne que le prévenu a été rattrapé, lors de sa garde à vue, par une autre plainte d’une dame lui réclamant 1,5 million.