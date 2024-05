Teungueth FC sacré champion du Sénégal pour la deuxième fois

Teungueth Football Club a été sacré champion du Sénégal pour la deuxième fois de son histoire, ce dimanche, à la faveur de son succès 1- 0, devant Génération Football, au stade Lat Dior de Thiès, à l’occasion de l’avant dernière journée de la ligue 1. Les Rufisquois ont terminé en tête avec 14 victoires, 7 matchs nuls et quatre 4 défaites. Ils avaient déjà été couronnés en 2021. A une journée de la fin du championnat, ils possèdent sept points d’avance sur le Jaraaf, deuxième au classement avec 42 points. Sur une bonne dynamique depuis l’entame de la saison sous la direction du coach Cheikh Guèye, Teungueth FC a maintenu le cap en terminant premier de la ligue 1 sénégalaise avec la meilleure attaque– 31 buts marqués contre 18 encaissés. Avec cette victoire sur le score sur Génération Foot qui lutte pour le maintien, le club rufisque écarte le Jaraaf, battu 1-2 face à l’Us Ouakam. GFC, Stade de Mbour, Casa Sports et Diamabars en lutte pour le maintien Génération Foot, 11ème au classement avec 26 points , Stade de Mbour, (12ème 24 points), le Casa Sports (13ème, 24 points) et Diambars (14ème, 21 points) sont dans la lutte pour le maintien, à une journée de la fin. Dans le derby des Académiciens, l’équipe de Dakar Sacré Cœur a écrasé Diambars sur le score de 7 buts à 2 lors de cette avant dernière journée de ligue 1. Avec cette victoire, Dakar Sacré Cœur enfonce Diambars dans la zone rouge. En déplacement à Fatick, le Casa Sports a perdu sur le score d’un but à zéro face à Jamono Fatick. Stade de Mbour a été tenu en échec 0-0 à domicile, contre l’As Pikine. Génération Foot s’est incliné (0-1) devant le leader, Teungueth FC. Résultats 25ème journée Stade de Mbour -As Pikine 0-0 Linguère-Sonacos 1-0 Dakar Sacré Cœur-Diambars 7-2 Jamono Fatick-Casa Sports 1-0 US Ouakam-Jaraaf 2-1 Guédiawaye FC-US Gorée 1-0 Génération Foot- Teungueth FC 0-1