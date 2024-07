Le PSG menacé par un cador européen pour Jadon Sancho, le Real tient déjà sa première recrue de 2025

Un prétendant de poids vient gêner le PSG pour Jadon Sancho, le Real Madrid connaît déjà sa première recrue de 2025, Bruno Fernandes se fait détruire en Angleterre, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. La Juventus de Turin veut Jadon Sancho La transaction de Matias Soulé à l’AS Roma pourrait permettre à la Juventus de Turin d’accélérer sur un dossier. Selon le Manchester Evening News, si l’accord de Matias Soulé est conclu, cela libère de l’argent pour que la Juventus puisse foncer sur Jadon Sancho. De retour à l’entraînement avec Manchester United, il a remis les choses au clair avec son entraîneur Erik Ten Hag, après sa brouille lors de la saison précédente. Mais l’intérêt du PSG pourrait pousser le joueur vers la sortie, lui qui a un prix fixé à 47 millions d’euros. Le PSG n’est donc pas le seul club intéressé par son profil. Affaire à suivre. Alphonso Davies doit attendre Selon le journal AS, Alphonso Davies devra patienter jusqu’en 2025 pour réaliser son rêve de jouer au Real Madrid, car le Bayern Munich refuse de le vendre pour moins de 50 millions d’euros malgré la fin proche de son contrat. Le Bayern a proposé un renouvellement à 14 millions d’euros par an, mais Davies préfère Madrid. Le club allemand a donc décidé de le laisser partir à l’expiration de son contrat. Madrid a convenu d’attendre, ce qui permet ainsi au club de prolonger Ferland Mendy, et de le garder, ainsi que Fran García, pour la prochaine saison. Alphonso Davies est désormais fixé, il devrait rejoindre Madrid en tant qu’agent libre en juin prochain. Bruno Fernandes critiqué Bruno Fernandes se fait détruire en Angleterre. Ça sort de nulle part, mais pourtant le Portugais fait bien la Une des journaux anglais. « Bruno Non », affiche le Daily Star. Selon la légende de Liverpool, Graeme Souness, Bruno Fernandes n’est pas un bon capitaine pour Manchester United. Pour l’ancien international écossais, Erik Ten Hag a commis une grave erreur en donnant le brassard de capitaine au Portugais. Il y a quelques mois lors d’une débâcle 7-0 pour Liverpool, il a baissé les bras et n’a pas été digne d’un vrai capitaine. Voilà ce que reproche précisément Souness à Bruno Fernandes.