Tabaski : Le geste fort du gouvernement aux anciens militaires blessés de guerre

Sourire aux lèvres pour des anciens militaires sénégalais blessés de guerre. À l’approche de la Tabaski, une fête majeure célébrée par les musulmans du monde entier, un geste de solidarité remarquable a été posé par le général de corps d’armée Mbaye Cissé, chef d’état-major général des armées (Cemga) du Sénégal. En effet, le général Cissé a fait un don de 100 moutons destiné aux familles des anciens militaires grands mutilés de guerre du Sénégal ainsi qu’à l’association des anciens militaires invalides du Sénégal. Cette annonce a été faite par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), soulignant l’importance de cette initiative en faveur des anciens combattants qui ont sacrifié leur bien-être pour la nation. La remise officielle des moutons est prévue pour ce vendredi matin à Terme Sud, dans le quartier de Ouakam, un événement qui marquera un moment de reconnaissance et de soutien aux héros de la patrie. Les familles des anciens militaires, touchées par ce geste, pourront ainsi célébrer la Tabaski dans la dignité et la joie.