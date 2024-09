Suppression du HCCT et du CESE : Le ministère de la Justice annonce une conférence de presse ce jeudi

Le ministère de la Justice, via sa Direction de la promotion de la bonne gouvernance (DPBG), a annoncé la tenue d'une conférence de presse, demain jeudi 5 septembre 2024, à l'immeuble PA Assurance situé dans l'immeuble Kébé, à partir de 16 h. Ce point de presse vise à informer et à échanger avec la population sur des réformes institutionnelles récemment initiées par le gouvernement. Au cœur de ces discussions figurent des questions d'importance nationale, notamment la suppression du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE), la reddition des comptes ainsi que la dissolution de l'Assemblée nationale.