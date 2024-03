Supposés Bureaux De Vote Fictifs : Ndiaga Sylla Se Démarque

Ndiaga Sylla, expert électoral et président du Dialogue Citoyen, dans un communiqué, met en avant la nécessité de rejeter les suspicions infondées concernant le processus électoral au Sénégal. Il énumère plusieurs points pour soutenir sa conviction en la capacité du pays à garantir l’intégrité des élections prévues pour le 24 mars 2024. Non sans encourager à avoir confiance dans le processus électoral sénégalais. Selon Ndiaga Sylla, le système électoral du Sénégal a déjà démontré son efficacité par le passé, avec deux alternances démocratiques et pacifiques en 2000 et 2012. Des mesures sont en place pour assurer la compétence de l’administration électorale. Les listes électorales et les cartes d’électeur sont remises aux candidats. Des dispositifs de contrôle et de supervision sont mis en œuvre par des acteurs institutionnels, tels que les délégués de la Cour d’appel et les superviseurs de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA). Les candidats et leurs représentants ont la possibilité de contrôler les opérations électorales et de formuler des observations. Des observateurs nationaux et internationaux sont déployés dans tous les bureaux de vote. Les résultats des bureaux de vote sont affichés dès leur proclamation, et diffusés par les médias. Des copies des procès-verbaux sont remises aux contrôleurs de la CENA et à chaque représentant de candidat. Les procès-verbaux originaux sont acheminés aux commissions départementales de recensement des votes par des personnes assermentées, où siègent les représentants des candidats. Le plan de ramassage des procès-verbaux est communiqué à la CENA et aux représentants des candidats. Les représentants des candidats ont accès à tous les procès-verbaux et pièces annexes lors de la commission nationale de recensement des votes. Chaque candidat a la possibilité de former un recours en réclamation devant le Conseil constitutionnel. L’expert électoral souligne également la capacité du Sénégal à maintenir le processus électoral malgré les défis et à pacifier le déroulement de la campagne électorale grâce à la maturité de sa classe politique. Il rappelle enfin que c’est le peuple sénégalais qui demeure le meilleur régulateur du jeu politique, et qu’il fera un choix libre lors des élections. In fine, le message du Président du Dialogue Citoyen encourage à avoir confiance dans le processus électoral sénégalais et dans la démocratie du pays, tout en appelant à la préservation de la République et à la bénédiction divine pour le Sénégal.