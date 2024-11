Supposé financement indu : Le CORED rappelle à l'ordre Serigne Saliou Guèye

Lors d'un entretien diffusé sur la chaîne Senegal7, Serigne Saliou Guèye, directeur de publication du journal "Yoor Yoor", accuse le CORED d'avoir indûment perçu une aide à la presse de 20 millions de francs CFA. L'organe d’autorégulation dément ces allégations et apporte des éclaircissements. Le CORED rappelle qu'il ne reçoit pas une aide à la presse, mais un budget de fonctionnement du Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP), conformément à l'article 46 du Code de la presse. « Le CORED ne reçoit pas une part de l'aide à la presse, mais un budget de fonctionnement, conformément à l'article 46 du Code de la presse qui ordonne au Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP)», a fait savoir le CORED dans une note parvenue à Seneweb. L’organe d’autorégulation a précisé, dans la foulée, que ce budget, destiné à soutenir le bon fonctionnement du CORED, est justifié par des états financiers transparents auprès du ministère de la Communication. L’entité dirigée par Mamadou Thior précise que les accusations du journaliste font suite à un avertissement du Tribunal des pairs du CORED saisi par l'ancien président Macky Sall à propos du journal "Yoor Yoor". L'avis du tribunal sera rendu public prochainement. Enfin, le CORED a aussi réagi aux propos de M. Guèye concernant son emprisonnement, précisant que l'organisation, en collaboration avec le SYNPICS, a négocié sa libération. Le CORED appelle à un traitement rigoureux des informations et à une vérification des faits avant toute diffusion.