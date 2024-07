Soupçon de népotisme : la réponse du ministère du Commerce sur l’affaire Serigne Gueye Diop

Le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko est au cœur d’un scandale. Des nominations controversées au sein de l'administration font la une des journaux ces derniers jours. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, est soupçonné d'avoir placé des proches dans le cabinet de son institution. Une rumeur que le ministère a tenu à démentir en publiant un arrêté datant du 11 juillet 2024. Le document présente les membres nouvellement nommés dans le cabinet, à savoir : Conseiller Technique n°1 : Madame Ndeye Yacine Gningue, ingénieure ; Conseiller Technique n°2 : Monsieur Abdoulaye Sene, économiste ; Conseiller Technique n°3 : Monsieur Ndiol Gaye Sene, titulaire d'un Master en management des activités hôtelières et touristiques ; Conseiller Technique n°4 : Madame Fatou Sagna, juriste en droit des affaires ; Conseiller Technique n°5 : Monsieur Mamadou Fall, conseiller en diplomatie économique et négociateur international ; Conseiller Technique n°6 : Monsieur Mohamed Niang, économiste spécialisé en innovation industrielle et développement durable.